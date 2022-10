Milano, si corre la Run For Inclusion

Tutto pronto a Milano per la Run For Inclusion, la prima corsa nata per celebrare i valori di inclusività, diversità, sostenibilità e sport outdoor, che nel weekend del 29-30 ottobre trasformerà Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.

Promossa da DHL Express Italy e powered by Uniting Group, la corsa non competitiva aperta a tutti e pensata per essere percorsa correndo o camminando, da soli, con la famiglia o con gli amici, si terrà nel cuore di Milano con partenza domenica 30 ottobre alle ore 9:30 dall’Arco della Pace: 7.24 km per sottolineare la necessità di un impegno costante verso questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

Nazzarena Franco CEO DHL Express Italy dichiara: “Siamo convinti promotori di questa due giorni di sport e inclusione. La Run for Inclusion è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità sociale e ambientale. In tutte le nostre strutture in Italia e nel mondo, DHL Express pratica concrete e reali politiche di uguaglianza e inclusività credendo nel principio che ogni persona è unica nella sua diversità. Siamo certi che, applicando noi stessi questi principi, possiamo contribuire alla costruzione di un mondo migliore, più aperto e accogliente”.

“Viviamo in un momento profondamento trasformativo e per questo motivo abbiamo pensato e creato il progetto al fine di avvicinare più persone possibili a valori fondamentali per il nostro futuro – afferma Nicola Corricelli, Chief Culture Officer di Uniting Group – La Run sarà il momento ludico, mentre il Village rappresenterà il luogo dove dialogare e approfondire le tematiche di inclusion, diversity e sostenibilità. A dimostrazione di un’attenzione concreta e duratura verso questo tipo di impegni, inoltre, l’evento è realizzato da Uniting nel rispetto delle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale.”

Tanti i protagonisti che hanno deciso di sposare l’iniziativa a partire dalla testimonial Jo Squillo, cantautrice, conduttrice e attivista italiana da sempre vicina a questi valori, che sarà il volto ufficiale della manifestazione, seguita da un ospite speciale di DHL, l’Allenatore della Nazionale di Pallavolo Maschile Ferdinando De Giorgi e, dulcis in fundo, tre Ambassador d’eccezione: Arianna Talamona, campionessa di nuoto paralimpica e autrice di un blog di lifestyle dove affronta il tema delicato della moda per persone con disabilità, Danielle Madam, campionessa italiana di getto del peso e conduttrice tv famosa per la sua lotta contro le discriminazioni razziali ed Ethan Caspani, ragazzo trans di 24 anni diventato punto di riferimento per la difesa dei diritti LGBTQIA+.

Due giorni ricchi di appuntamenti, con l’inaugurazione alle ore 14:30 di sabato 29 ottobre del ‘Village Run For Inclusion’, che per l’occasione trasformerà l’Arco della Pace in un teatro di attività, stand informativi delle Associazioni Onlus partecipanti, DJ set, talk e interventi pensati per promuovere e approfondire i valori propri dell’appuntamento, grazie al contributo di famosi ospiti e stimati esperti.

Anche il pettorale gara, elemento iconico per eccellenza di ogni corsa, vivrà come un vero e proprio manifesto per i temi della Run: tutti potranno infatti scrivere un personale pensiero, trasformandolo in un messaggio e un simbolo della libertà d’espressione e inclusività che ognuno può e deve avere, da portare oltre il traguardo.

Lungo il percorso cinque cheering point animeranno la corsa: una photo opportunity in Piazza del Duomo by DHL, una grande bandiera, sempre firmata DHL, in Corso Vittorio Emanuele II, una marching band per dare energia in Piazza della Scala, un “give me five” 100% boost by RDS e un risciò Karaoke di Fileni per cantare e divertirsi con il famoso jingle.

Presenza fondamentale a supporto dell’iniziativa, alcune delle più importanti Associazioni che rappresenteranno diversi ambiti, per celebrare l’inclusione a 360°.

AGPD – Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, CESVI, Associazione Famiglie per la Famiglia, Fondazione Francesca Rava, Fondazione Libellula, Pane Quotidiano Onlus, Sport Senza Frontiere e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano correranno insieme ai partecipanti per portare i propri messaggi al traguardo, ma avranno anche uno spazio all’interno del Village per promuovere le proprie attività.

Ogni partecipante, contestualmente all’acquisto del ticket, avrà la possibilità di fare una donazione libera ad una delle Associazioni.

L’iniziativa è Presented by RDS 100% Grandi Successi, che sarà anche protagonista sul palco del Village il 29 e 30 ottobre con tanta musica e un’ospite speciale: Petra Loreggian, in qualità di presentatrice.

“Siamo entusiasti di partecipare a quest’evento con le molteplici anime del gruppo RDS, tutte attivamente impegnate su progetti che coinvolgono tematiche di inclusione, gender equality e rispetto della diversità – ha commentato il General Manager di RDS Massimiliano Montefusco – Avere un’occasione di scambio, diretta e aperta, con istituzioni e associazioni sul palco di Run For Inclusion è davvero importante per noi, rappresenta un momento unico dove poter ragionare insieme e disegnare un nuovo modo di fare impresa, implementando politiche efficaci di uguaglianza e tutela delle diversità.”

Anche Hearst Italia, con le testate Gente, Marie Claire, Men’s Health e Runner’s World, avrà un ruolo chiave in qualità di Media Partner.

“L’approccio di Hearst verso i propri utenti e partner è riassunto in ‘Vivere Meglio’: l’offerta di un intrattenimento responsabile, capace di moltiplicare le energie, stimolare un’attitudine al benessere, migliorare la società e aiutare le persone a vivere bene”. Sono le parole di Danilo Panella, Direttore Marketing Hearst Italia. “Hearst vuole condividere i propri valori contro ogni forma di discriminazione, adottando un linguaggio e un comportamento capace di affermare l’impegno del gruppo verso l’inclusione e contribuendo a creare un ambiente di lavoro in cui tutti i dipendenti siano trattati con rispetto, dignità e dove le differenze individuali siano valorizzate. Per questo Hearst insieme ai suoi brand ha deciso di supportare Run for Inclusion, il cui scopo è proprio quello di celebrare e portare al traguardo l’unicità di ogni individuo”.

Partner dell’evento, che sposano i valori della Run e che contribuiranno in modo attivo alle attività organizzate al Village: Crédit Agricole Italia e Fileni.

“Crédit Agricole Italia promuove la cultura dell’inclusione e la piena valorizzazione delle diversità contro ogni tipo di discriminazione. Questi sono per noi gli elementi chiave con cui favorire un ambiente aziendale rispettoso del singolo individuo e della sua unicità – dichiara Patrizia Ghisleri, responsabile dell’Area Comunicazione Interna e CSR di Crédit Agricole – Siamo orgogliosi di supportare ‘Run For Inclusion’, l’iniziativa in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che conferma l’impegno del Gruppo nel promuovere la sostenibilità in tutte le sue declinazioni”.

“Il messaggio che Fileni vuole trasmettere è ‘Scegliamo di difendere il Futuro’ – spiega Simone Santini, General Manager-CCO del Gruppo Fileni – Abbiamo misurato i risultati raggiunti, ma anche ragionato su quelli che saranno gli impegni futuri per ampliare sempre più il valore che siamo in grado di restituire all’ecosistema in cui operiamo. L’inclusione è uno degli obiettivi che si sono rafforzati e per questo motivo abbiamo deciso di aderire con gioia a un’iniziativa come la Run For Inclusion”.

Un ringraziamento anche ai Technical Partner: Altromercato, Bella Dentro, Kellogg’s, SportLab Milano, Wami e a Divercity magazine in qualità di Editorial Partner.

Run For Inclusion, inoltre, grazie al know how di Uniting Group, realtà che ha conseguito la “Certificazione del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi” secondo lo Standard internazionale ISO 20121, è realizzata e gestita in modo totalmente sostenibile per l’ambiente.

Tutti gli aspetti del progetto, fin anche il coinvolgimento di partner e associazioni in linea con questa filosofia, sono stati curati con la massima attenzione al fine di garantire il pieno rispetto degli standard di sostenibilità, che verranno raggiunti grazie anche a una compensazione dei gas effetto serra prodotti durante l’iniziativa attraverso una valutazione indipendente e quote certificate.

I ticket di partecipazione sono acquistabili sul sito www.runforinclusion.com, dove sono presenti anche tutte le informazioni, gli orari e l’area dedicata alle donazioni per le Associazioni coinvolte.

La partecipazione darà inoltre diritto a uno speciale pacco gara con una maglietta, una borraccia, tanti gadget, promozioni e sorprese.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione e ritirare il pacco gara anche al ‘Village Run For Inclusion’, aperto sabato 29 ottobre dalle 14:30 alle 20:00 e domenica dalle 08:00 alle 15:00 (iscrizioni e ritiro pacchi gara entro le ore 09:00 di domenica 30).

Run For Inclusion è un evento patrocinato dal Comune di Milano, che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, condividendone i valori e i principi.

“Milano è da sempre una città che produce conoscenza, innovazione e inclusione. L’attrattività di Milano, la sua capacità di competere ad alti livelli nei processi di crescita socio-economica, sarà sempre più correlata ad un mix virtuoso fatto di propensione all’innovazione e attitudine inclusiva. La richiesta da parte dei cittadini, dei city users e dei consumatori, di servizi e prodotti sempre più personalizzati, flessibili, diversificati, con un’experience più semplice e immediata, ma con un’attenzione crescente all’impatto ambientale, si fondano certamente sull’innovazione tecnologica che però deve accompagnarsi alla necessità di promuovere inclusione economica, sociale e civile. Per questo saluto con grande entusiasmo la “Run for Inclusion”, poiché concentra i valori fondamentali del nostro futuro in due giornate di sport e di intrattenimento da vivere tutti insieme”. Chiude Layla Pavone, Coordinatrice Board Innovazione tecnologica e trasformazione digitale Comune di Milano.