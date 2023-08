Milano, si arrampicano sulla guglia della Madonnina del Duomo: fermati 2 francesi

Due parkouristi francesi sono stati fermati dopo essersi arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo di Milano. I due, di 18 e 20 anni, provengono dalla città francese di Digione. “Questa mattina alle 6.10 agenti della polizia locale di Milano hanno visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo, hanno dato l’allarme, posizionandosi attorno al Duomo”, scrive Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del comune di Milano, sul suo profilo Facebook.

L’assessore fa sapere che una volta scesi, i giovani “sono stati identificati e fermati: sono francesi. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l’imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati. Anche stamattina la polizia locale era presente ed è intervenuta”, ha aggiunto.

I due francesi si sono arrampicati probabilmente per realizzare video da postare sui social network. Nelle macchine fotografiche e nei cellulari in loro possesso sono state trovate immagini e video eseguiti in cima a monumenti di altre città europee, tra cui anche la Tour Eiffel, anche se non è stato ancora possibile determinare se siano loro gli autori delle foto.