Milano, scontri durante il corteo pro Palestina: denunciate 6 persone

Ieri sera a Milano, durante una manifestazione nazionale in sostegno del popolo palestinese, la Polizia di Stato ha denunciato sei persone, tra cui cinque uomini e una donna di età compresa tra 19 e 30 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Uno degli indagati è stato accusato anche di danneggiamento, mentre un altro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

La manifestazione ha visto la partecipazione di un gruppo di circa quaranta persone della realtà antagonista/anarchica, supportato da altri manifestanti. Durante il corteo, questo gruppo ha danneggiato vetrine e ha lasciato scritte sui muri di diverse banche e negozi. Nonostante gli organizzatori abbiano invitato il gruppo a lasciare il corteo o a smettere di compiere atti vandalici, l’invito è risultato infruttuoso.

In risposta, il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla questura di Milano è intervenuto in piazzale Baiamonti, cercando di preservare la sicurezza degli altri manifestanti. La polizia ha circondato e isolato il gruppo di vandalismi, allontanandolo dal resto del corteo. Grazie a queste misure, l’intervento non ha portato a conseguenze per i partecipanti e per gli operatori.

I sei denunciati hanno ricevuto un Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) dal questore di Milano; per tre di loro sono stati presi anche provvedimenti di allontanamento da Milano, e uno di loro, con precedenti, ha ricevuto un avviso orale. La Digos sta attualmente conducendo ulteriori indagini per identificare i responsabili dei danni e delle scritte durante la manifestazione.