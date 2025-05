Milano Scivola: Iveco in Calo, Leonardo in Ripresa

Grande attesa per l’intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, atteso nel pomeriggio per discutere dei possibili tempi di un eventuale taglio dei tassi d’interesse, alla luce dei recenti dati positivi sull’inflazione americana. Finora, Powell ha mantenuto inalterato il costo del denaro, nonostante le pressioni e le minacce di licenziamento da parte di Trump.

Nel frattempo, i mercati mostrano nervosismo. Le borse europee sono partite in rosso: Milano, che ieri aveva superato i 40.300 punti base, ai massimi dal 2007, ha registrato un calo dello 0,5%, in linea con Londra, Francoforte e Parigi. Anche le borse asiatiche si trovano in territorio negativo, in attesa di nuovi accordi commerciali anti-dazi e dei risultati trimestrali di importanti aziende tecnologiche, tra cui Alibaba. Tokyo ha chiuso in calo dell’0,88%, mentre Hong Kong ha ceduto l’1%.

Il prezzo del petrolio è sceso del 2% dopo l’improvviso aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti. Il Wti è attualmente scambiato a meno di 62 dollari al barile, mentre il Brent europeo si attesta a 64,5 dollari.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it