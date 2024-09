Milano rimane vicino alla parità, bene Saipem e Unipol

Le principali borse europee mostrano una seduta cauta, con Milano che si attesta sulla parità. Tra i titoli in evidenza, spicca Saipem, grazie a un contratto EPC offshore in Qatar del valore di 4 miliardi di dollari. UniCredit ha ricevuto dichiarazioni dal CEO Andrea Orcel che ha affermato come una fusione con Commerzbank porterebbe valore a tutti gli stakeholder. Generali è stata promossa a Buy da Jefferies, mentre Unipol ha ottenuto la promozione a Outperform da Mediobanca.

Sul fronte macroeconomico, il fine settimana ha rivelato un rallentamento più marcato del previsto per l’economia cinese ad agosto, influenzato da una domanda debole che colpisce la produzione, gli investimenti e i consumi. L’Istat ha riportato che in Italia l’inflazione è aumentata dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base annua nel mese di agosto 2024, confermando le stime preliminari. In Eurozona, la crescita del costo del lavoro nel secondo trimestre si è moderata, mentre a luglio, il surplus della bilancia commerciale è stato di 21,2 miliardi di euro.

In ambito valutario, l’Euro ha mostrato un leggero aumento rispetto al Dollaro USA (+0,35%). Il prezzo dell’oro si stabilizza a 2.581,4 dollari l’oncia, mentre il Petrolio Light Sweet Crude Oil rimanendo sui livelli precedenti, segna un incremento dell’1%. Ottime notizie per il debito pubblico italiano, con il differenziale tra il BTP e il Bund tedesco che scende a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale fissato al 3,42%.

Osservando il mercato azionario, Francoforte ha registrato un calo dello 0,24%, Londra è rimasta stabile, mentre Parigi è cresciuta di appena lo 0,01%. A Milano, il FTSE MIB si è mantenuto sui valori della vigilia a 33.566 punti, con performance simili per il FTSE Italia All-Share a 35.682 punti. Il FTSE Italia Mid Cap ha mostrato un calo dello 0,30%, mentre il FTSE Italia Star è sceso dello 0,61%.

A Piazza Affari, tra le Blue Chip, Saipem (+3,92%) e Unipol (+3,47%) hanno registrato buone performance, così come Generali (+2,19%). Le peggiori performance sono state di STMicroelectronics (-2,27%) e Campari (-1,51%). Nel FTSE MidCap, El.En ha guadagnato il 3,08%, mentre Tinexta è scesa del 2,33%.