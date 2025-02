Milano raggiunge picchi dal 2007: Saipem in rally, Stellantis in caduta

Francoforte ha registrato un incremento dell’1,2%, seguita da Milano con un guadagno dello 0,9%, superando quota 39.000 punti base, il massimo dal dicembre 2007. Anche Londra e Parigi hanno mostrato risultati positivi. A Piazza Affari, i titoli di Stellantis e Saipem si sono mossi in direzioni opposte. Stellantis ha comunicato i risultati, rivelando che nel 2024 l’utile netto è crollato del 70% a 5,5 miliardi, portando a un dimezzamento del prossimo dividendo. Di conseguenza, il titolo ha perso il 4,4%. Al contrario, Saipem ha guadagnato il 4,8% grazie a un aumento del 70% dell’utile nell’anno trascorso e all’annuncio di una fusione con la norvegese Sub Sea7, specializzata in infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti, i future di Wall Street sono in rialzo in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia, prevista per stasera a mercati chiusi. Gli investitori sperano che i risultati possano alleviare i timori causati dal lancio dell’intelligenza artificiale cinese Deep Seek. I titoli tecnologici cinesi continuano a crescere, e la borsa di Hong Kong, che rappresenta il comparto tecnologico, ha registrato un aumento del tre percento.