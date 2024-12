Milano, quando torna Pulisic? i tempi di recupero per l’infortunio

Ansia per Pulisic in casa Milan dopo l’infortunio subito durante la partita contro l’Atalanta, finita 2-1 a favore dei bergamaschi. L’attaccante statunitense è stato costretto a lasciare il campo al 38′ minuto a causa di un problema muscolare, avvertendo un fastidio al polpaccio destro. Nonostante l’intervento immediato dello staff medico, che ha cercato di alleviare la situazione con l’applicazione di ghiaccio spray, Pulisic ha dovuto essere sostituito da Loftus-Cheek.

Adesso, il giocatore si sottoporrà a ulteriori esami per determinare la gravità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. È già certo che Pulisic salterà la prossima sfida di Champions League contro la Stella Rossa, in programma mercoledì 11 dicembre. Inoltre, è probabile che non sia disponibile nemmeno per la partita di campionato contro il Genoa, prevista per domenica 15. Tuttavia, i tifosi e lo staff del Milan nutrono la speranza di rivederlo già tra i convocati per il match della 17esima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona, programmato per venerdì 20 dicembre.

L’infortunio di Pulisic rappresenta un ulteriore problema per il Milan, che sta cercando di mantenere una buona posizione in classifica nel campionato italiano e in Europa. La dipendenza dai gol e dalle prestazioni del giocatore statunitense, particolarmente in questo momento della stagione, aumenta l’apprensione tra i tifosi e il corpo tecnico. Nonostante le difficoltà, il Milan spera di avere Pulisic a disposizione il prima possibile, dato il suo contributo fondamentale alla squadra.

In sintesi, l’infortunio di Pulisic preoccupa il Milan, che deve affrontare partite importanti in vista. I prossimi esami medico-sportivi saranno cruciali per comprendere la situazione del giocatore e programmare il suo recupero. Nel frattempo, Loftus-Cheek dovrà farsi carico del suo ruolo in campo, mentre la squadra cerca di mantenere una buona prestazione per affrontare le sfide imminenti.