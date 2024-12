Milano Premier Padel P1, oltre 32.000 spettatori all’Allianz Cloud per la terza edizione

In campo, i migliori giocatori di padel del mondo. Sulle tribune dell’Allianz Cloud, un crescente amore per questo sport. La terza edizione del Milano Premier Padel P1 ha registrato 32.200 spettatori, con un incremento del 7% rispetto al 2023 e del 20% rispetto al 2022, anno della prima edizione milanese. Questo dimostra una continua crescita, con un miglioramento della risposta del pubblico sin dai primi giorni del torneo, a differenza delle edizioni precedenti in cui l’aumento era visibile solo durante il weekend finale.

Uno dei principali obiettivi del torneo era attrarre i neofiti del padel, persone che non avevano mai incontrato il gioco o assistito a eventi di questo tipo. Per facilitare questo avvicinamento, sono stati organizzati oltre 20 ‘meet and greet’ tra atleti e fan, all’interno del villaggio commerciale, offrendo un’opportunità unica di interagire con i propri idoli. L’app Milano Premier Padel ha svolto un ruolo chiave, inviando notifiche push per aggiornare gli utenti sugli eventi in programma e permettendo di vivere l’atmosfera del torneo anche a chi non era presente all’Allianz Cloud.

Quest’anno, la presenza di bambini è stata particolarmente significativa, segno del futuro del padel. Viralità sui social per i video di due giovani tifosi che hanno cercato di incontrare i loro campioni, Juan Lebron e Arturo Coello. Il ‘Lobo’ ha accolto un bambino sul campo, regalandogli la propria maglia, mentre Coello ha incontrato un giovane fan in sala stampa, creando momenti indimenticabili. Inoltre, il ‘muro giallo’ composto da bambini con palloni XL e pennarelli a caccia di autografi rappresentava l’entusiasmo contagioso delle nuove generazioni.

I dati della Milano Premier Padel 2024: 32.200 spettatori (+7% rispetto al 2023, +20% rispetto al 2022); 228 atleti tra qualificazioni e main draw; 30 atleti tra i Top 30 nel ranking FIP maschile, 28 nel femminile; circa 150 membri degli staff dei giocatori; 77.134 utenti unici sui siti web (+30% rispetto al 2023); 259.000 pagine visitate (+45%); 130 paesi coinvolti; 4.403.264 utenti sui social (+15%); 30.400.787 impression sui social (+80%); 950 pubblicazioni media. Oltre 300 risorse organizzative hanno contribuito al successo dell’evento.