Milano politica: opporre Sala o ripartire da zero?

Il panorama politico milanese sta attraversando un momento turbolento, segnato da recenti eventi giudiziari che hanno coinvolto la giunta comunale. L’assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi ha rassegnato le dimissioni, mentre il sindaco Giuseppe Sala è attualmente sotto indagine. Le forze di opposizione, sebbene richiedano a gran voce un passo indietro del sindaco, sembrano divise e incerte, consapevoli della loro attuale debolezza sul campo.

Il consigliere comunale e assessore regionale Gianluca Comazzi, esponente di Forza Italia, è al centro delle critiche per le sue scarse presenze nelle sedute consiliari. Con solo 71 votazioni su oltre 3.260, il suo impegno politico è stato giudicato scarso, nonostante la posizione di rilievo. Alcuni all’interno dello stesso partito hanno riconosciuto l’assenza di una opposizione credibile e compatta, che potrebbe approfittare di situazioni favorevoli per mettere in difficoltà la maggioranza.

Comazzi ha però difeso la sua partecipazione, sottolineando il suo lavoro esterno e il suo impegno per i cittadini, anche se lei non presenzia frequentemente in aula. Altri membri dell’opposizione, come Silvia Sardone e Manfredi Palmeri, mostrano simili mancanze in termini di presenza e incisività. Fratelli d’Italia ha già imposto le dimissioni a propri consiglieri regionali per garantire un’opposizione più attiva in Comune, mentre Forza Italia e Lega risultano meno incisive.

Comazzi ha mantenuto relazioni professionali con il sindaco Sala, con cui collabora su questioni strategiche come l’urbanistica. Questo scambio ha sollevato interrogativi tra le fila del centrodestra riguardo alla reale opposizione e alla futura leadership politica in vista delle elezioni comunali del 2027. Senza un ricambio generazionale fra i rappresentanti politici, l’opposizione rischia di rimanere un elemento marginale nel dibattito pubblico della città.