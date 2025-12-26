14.6 C
Roma
venerdì – 26 Dicembre 2025
Milano per bambini

Milano per bambini

Durante le vacanze invernali, il LABZEROSEI del Parco Trotter e gli SPAZI ZEROSEI di Baggio, Feltre e Lope saranno aperti con tanti appuntamenti per bambini e bambine tra 0 e 6 anni e le loro famiglie. Dal 22 dicembre al 5 gennaio, educatori ed educatrici offriranno diversi laboratori e attività gratuite per giocare, esplorare, scoprire e divertirsi insieme.

Le attività spaziano dai laboratori per creare addobbi e decorazioni natalizie con carta e materiale di riciclo alle letture condivise, dai laboratori di disegno e pittura a quelli robotici e digitali. Sono inoltre previsti laboratori artigianali con stoffe, matite, cartoncini per disegnare forme e colori e gite in quartiere.

Il palinsesto natalizio del LABZEROSEI e degli SPAZI ZEROSEI si inserisce nel più ampio programma promosso durante tutto l’anno, che offre alle famiglie, ai bambini e alle bambine tra 0 e 6 anni e ai nidi e alle scuole dell’infanzia di Milano una molteplicità di spazi e attività ludiche, culturali e artistiche gratuite.

Il LABZEROSEI ha registrato più di 4.700 accessi di bambine e bambini dei servizi all’infanzia e di associazioni, e più di 1.500 accessi di educatrici ed educatori durante 4.270 laboratori e visite organizzate lungo tutto l’anno educativo. I laboratori dedicati alle famiglie hanno avuto oltre 6.000 accessi di bambine e bambini e 7.200 accessi di adulti. Gli SPAZI ZEROSEI hanno registrato già più di 4.600 ingressi di bambine e bambini e altrettanti adulti.

