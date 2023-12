Milano, Natale firmato PlayStation a Corso Como

Sony Interactive Entertainment Italia ha allestito una installazione luminosa in Corso Como a Milano, in occasione delle festività natalizie. L’installazione, che rimarrà fino al 9 gennaio, comprende quattordici filari di luminarie realizzate a mano in alluminio, caratterizzate da un basso consumo energetico. Le luminarie trasmettono un messaggio di auguri al pubblico e sono sincronizzate con un ledwall situato in Corso Como, che si illumina seguendo il ritmo di un battito cardiaco correlato allo spot pubblicitario “Vivi nuove emozioni con PS5”. L’installazione è parte della campagna di Sony Interactive Entertainment iniziata il 7 novembre per celebrare il terzo anniversario della PlayStation 5. La campagna incoraggia i giocatori a sperimentare le potenzialità emotive dei giochi sulla console PS5, enfatizzando l’immaginazione e la creatività degli sviluppatori e l’utilizzo delle funzionalità innovative della console. Inoltre, questa iniziativa di Sony si collega all’evento “Il Natale degli Alberi”, promosso dal Comune di Milano. Questo progetto ha l’obiettivo di rianimare lo spirito natalizio in città, trasmettendo messaggi positivi e di condivisione ai cittadini.