Milano Mountain Show: Sport e Storie di Montagna Italiana

La terza giornata dell’APRESKI Milano Mountain Show ha celebrato il legame tra territorio, sport e storie della montagna italiana. L’evento è iniziato con il lancio della nuova rubrica TgR Rai “Alta Quota”. Questo programma, che andrà in onda la domenica su Rai 3, propone un viaggio tra le montagne d’Italia, raccontando attraverso esperienze autentiche le comunità e le tradizioni montane. Il direttore della TGR, Roberto Pacchetti, ha sottolineato l’importanza di dare spazio alla montagna nei racconti pubblici.

Successivamente, si è svolto il panel “L’inverno della svolta” dedicato alla mobilità sostenibile e al turismo lento nella Val di Fassa. Daniele Dezulian, di SITC Canazei, ha evidenziato l’importanza di promuovere un turismo che riduca l’uso dell’auto, mentre Elisa Maccagni ha presentato il progetto “Piste Azzurre” come un centro di allenamento per atleti. Il tema del turismo lento è stato rafforzato da Nicolò Wells, che ha sottolineato la necessità di ampliare l’offerta per gli ospiti non sciatori.

Il FISI Media Day ha concluso la mattinata con un focus sulla sicurezza e sulla formazione. Durante l’incontro, Antonio Montani, presidente del CAI, ha condiviso l’importanza di vivere la montagna con responsabilità. Flavio Roda, presidente della FISI, ha celebrato la storicità delle discipline sportive in montagna.

Il pomeriggio ha riservato ulteriori eventi, tra cui “The Champions Fit Show” e “Insieme, sulle piste”, culminando con la grande festa “105 Après-Ski”. Il giorno successivo, l’ultima giornata dell’evento sarà dedicata ai nuovi orizzonti della montagna, includendo panels e presentazioni innovative.