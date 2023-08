Milano, morto 18enne travolto da auto su marciapiede

Il ragazzo, investito mentre camminava con i genitori su viale Umbria, era stato ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda

E’ morto stanotte all’ospedale Niguarda il ragazzo di 18 anni di nazionalità canadese e libanese travolto ieri pomeriggio da un’auto mentre camminava con i genitori sul marciapiede di viale Umbria, a Milano. Il ragazzo era stato ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda, dopo essere stato schiacciato contro un palo da una vettura che poco prima si era scontrata con un’altra auto all’angolo con via Pietro Colletta. In ospedale erano stati trasportati anche i genitori colpiti da un malore a seguito dell’incidente.