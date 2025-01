Milano, Morata recuperato. Pulisic ancora out.

Il Milan è pronto a cancellare la recente sconfitta contro la Juventus e si concentra sulla Champions League, con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi senza passare dagli spareggi. La squadra rossonera ha allenato questa mattina a Milanello in vista del match di mercoledì sera contro il Girona. Durante la seduta, si è rivisto Alvaro Morata, che ha ripreso gli allenamenti regolarmente con il gruppo dopo l’affaticamento muscolare subito nell’incontro contro il Como. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid era stato costretto a saltare la partita contro la Juventus per squalifica, ma ora è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore.

Tuttavia, la situazione di Christian Pulisic rimane incerta. L’attaccante americano, infortunatosi durante la partita contro il Como, non si è ancora allenato con i compagni e le sue condizioni fisiche sono in dubbio per la prossima gara di Champions. La squadra sta valutando attentamente il suo recupero, mentre si prepara a scendere in campo per un’importante sfida europea.

Il Milan, dopo la delusione della sconfitta nel campionato, punta a riscattarsi e a garantire un posto ai sedicesimi di finale della Champions League, un obiettivo cruciale per la stagione. L’allenatore rossonero spera di poter contare su Morata, mentre la situazione di Pulisic è da monitorare attentamente prima del match decisivo.