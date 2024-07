Milano Marittima capitale del Gin e delle Bollicine romagnole

Appuntamento a Milano Marittima venerdì 19 luglio con il Craft Gin Fest – Novebolle Lounge, evento studiato per l’Anteprima di Tramonto DiVino, il tour del Gusto dell’Emilia Romagna, dove i cibi certificati regionali duettano con una selezione di Gin artigianali provenienti da tutta Italia, le bollicine Romagnole Novebolle e gli spirits di tutta la regione.

Prestigiosa sede dell’evento la Rotonda Prima Maggio e viale Gramsci che dalle 19.00 si trasformano in una vera e propria arena del gusto aperta a gin e wine lovers, gastronauti, addetti ai lavori, chef e sommelier pronti a degustare, servire e raccontare il meglio del beverage regionale e nazionale accompagnato da un finger food a qualità certificata messo a disposizione dei Consorzi Regionali delle Dop e Igp e curato dagli alunni e docenti dell’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli.

L’evento è stato presentato ieri (lunedì 15 luglio) al Bagno Bandito a Cervia alla presenza di Mirko Boschetti Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cervia, Roberto Monti Presidente del Consorzio Vini di Romagna, Alessandro Fanelli (Bagno Bandito) e Maurizio Magni (PrimaPagina) co-organizzatori dell’evento, Mauro Ferri di Ferri The Driving Solution sostenitore dell’evento.

Un centinaio gli spirits in degustazione, con una netta prevalenza di produttori artigianali provenienti da tutta la Penisola che con i loro gin dalle botaniche originali e raffinate offriranno direttamente in degustazione i loro prodotti puri o in abbinamento a toniche di prestigio firmate Galvanina. A raccontare l’Emilia-Romagna invece ci sarà un grande banco d’assaggio e cura di Enoteca Regionale curato dalla bartender Stella Palermocon i suoi cocktails originali che mixano gin, spirits e prodotti del territorio come le polveri di Aglio Nero, le Pesche di Romagna Igp o gli Aceti Balsamici Tradizionali.

All’anteprima di MiMa ci sarà grande spazio anche per il vino con le degustazioni, nella Lounge di Rotonda Primo Maggio, delle più prestigiose etichette di Novebolle, il marchio collettivo creato per le bollicine romagnole dal Consorzio Vini di Romagna in parallelo alla nuova Doc ‘Romagna Spumante’, in abbinamento con prodotti iconici come le ostriche selvagge delle coste bretoni, il Culatello di Zibello Dop e il Parmigiano Reggiano Dop. Ad arricchire la serata il Piatto gourmet dello Chef che interpreterà il Riso del Delta del Po Igp con lo Squacquerone di Romagna Dop, le Cozze romagnole e l’Aglio nero.

Info e partecipazione

Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole di gin, spirits, vini e prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato in 25 euro da regolare direttamente alle casse dell’evento.

L’ingresso comprende tre degustazioni di gin tonic o cocktails a scelta. L’assaggio dei gin puri, la degustazione libera delle bollicine Novebolle, e 4 ticket per le proposte finger food e il risotto gourmet.

A rendere possibile l’evento un mix di partner pubblici e privati: dagli organizzatori, PrimaPagina e Officine del Sale, ai partner pubblici: Enoteca Regionale Emilia Romagna, Assessorato all’agricoltura E/R Unioncamere Emilia-Romagna, Consorzio Vini di Romagna, Chef to Chef e naturalmente il Comune di Cervia e Proloco Projet Milano Marittima, agli sponsor privati, per la logistica lo Sporting, locale affacciato sulla rotonda, Galvanina fornitore in esclusiva delle toniche e Ferri The Driving Solution che esporrà durante l’evento in anteprima, Explorer, il nuovo suv completamente elettrico di Ford.