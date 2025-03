Milano, Loftus-Cheek sarà operato: cos’è successo

Durante il ritiro rossonero a Napoli, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali, che hanno richiesto un ricovero per ulteriori esami clinici. Gli accertamenti hanno rivelato un’appendicite acuta, e quindi il giocatore inglese sarà sottoposto a un intervento chirurgico di rimozione dell’appendice. Questa situazione rappresenta un problema per il Milan, in vista del big match contro il Napoli. Negli ultimi giorni, Loftus-Cheek era stato inserito dal tecnico Sergio Conceicao nella formazione titolare per la sfida di campionato, ma la sua ultima partita da titolare risale al 23 novembre, contro la Juventus.