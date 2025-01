Milano, Leao ancora assente tra i convocati

Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, ma il nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceicao, deve fare i conti con alcune assenze. In particolare, Rafael Leao non sarà disponibile per la partita che si svolgerà a Riyadh, essendo già fuori per alcuni turni. Conceicao spera di poter recuperare il portoghese in vista di una eventuale finale, prevista per lunedì 6 gennaio. D’altra parte, sono stati recuperati Christian Pulisic e Yunus Musah, sebbene entrambi non siano al top della forma.

L’elenco dei convocati per il match include diversi portieri: Maignan, Sportiello, Raveyre e Torriani. Per quanto riguarda i difensori, il gruppo è composto da Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo, Jimenez, Terracciano e Bartesaghi. I centrocampisti convocati sono Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli e Vos. Infine, gli attaccanti a disposizione di Conceicao includono Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic e Traorè.

La partita contro la Juventus rappresenta un’importante opportunità per il Milan di dimostrare il proprio valore, nonostante le difficoltà legate alla rosa e alle assenze chiave. Sergio Conceicao sarà chiamato a gestire al meglio la situazione, cercando di ottenere un risultato positivo in una competizione prestigiosa come la Supercoppa Italiana. La sfida si carica di significato anche in considerazione della rivalità storica tra le due squadre, rendendo l’incontro ancora più atteso dai tifosi. La preparazione mentale e tattica sarà quindi fondamentale per affrontare al meglio questa semifinale e, eventualmente, la finale nel caso in cui il Milan dovesse qualificarsi. La squadra rossonera, che punta a conquistare trofei, deve affrontare le avversità mantenendo alta la concentrazione e dimostrando che, nonostante le assenze, è in grado di competere a livelli elevati. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con i giocatori pronti a dare il massimo per cercare di portare a casa un risultato positivo per il club e i suoi sostenitori.