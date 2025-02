Milano, le parole di Liliana Segre al sit-in per Bibas: cosa ha detto

Palloncini arancioni e bandiere di Israele hanno caratterizzato una manifestazione della Comunità ebraica di Milano, in risposta alla mancata illuminazione di Palazzo Marino. L’iniziativa intendeva rendere omaggio a Ariel e Kfir Bibas, i due bambini israeliani rapiti da Hamas. La senatrice Liliana Segre, accolta con un lungo applauso, ha sottolineato l’importanza della presenza della comunità per ricordare i bambini uccisi.

Il sindaco di Milano ha respinto la richiesta di illuminazione, dichiarando che ci sarebbero stati motivi per farlo e parlando di posizioni politiche. Un membro della comunità ebraica ha criticato questa mancanza di sostegno, ricordando che non ci sono logiche politiche, ma umane, da tenere in considerazione. Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, ha insistito sulla necessità di manifestare solidarietà senza polemiche.

Durante il sit-in, alcuni partecipanti hanno espresso disagio nei confronti della scelta del sindaco, e all’interno della manifestazione si sono levate voci che difendevano Israele. I consiglieri comunali di diversi partiti erano presenti, e Daniele Nahum di Azione ha criticato il sindaco, chiedendo coraggio nel discutere le questioni relative alla maggioranza. È nato anche un nuovo intergruppo ‘Amici di Israele’, guidato da Alessandro De Chirico di Forza Italia, per rafforzare il dialogo tra Milano e Israele.

Infine, il rabbino capo di Milano ha espresso preoccupazione per il silenzio delle persone di fronte all’odio crescente, evidenziando la necessità di una maggiore espressione contro le ingiustizie.