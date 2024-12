Milano, le condizioni di Pulisic e Leao

Il Milan di Paulo Fonseca si prepara per il match di domenica sera a San Siro contro la Roma, guidata da Claudio Ranieri. La situazione in infermeria è complicata: i rossoneri dovranno fare a meno di Leao, Musah e Loftus-Cheek, che non saranno convocati. L’allenamento di sabato sarà cruciale per valutare le possibilità di avere Pulisic almeno in panchina; il giocatore statunitense sta recuperando da un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Malgrado il miglioramento, il Milan non intende forzare il rientro di Pulisic, poiché l’obiettivo è averlo disponibile anche per la Supercoppa italiana.

Dal lato positivo, Luka Jovic e Ismael Bennacer hanno svolto un allenamento regolare con il gruppo e sono considerati pronti per essere convocati per la partita contro i giallorossi. La sfida si preannuncia intensa e fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Il Milan, dopo un periodo di difficoltà legato agli infortuni, punta a raccogliere punti preziosi in campionato e a consolidare la propria posizione in classifica.

In attesa dell’incontro, Fonseca dovrà lavorare con i giocatori a disposizione per preparare al meglio la tattica da adottare contro una Roma che, pur rimanendo competitiva, ha dimostrato vulnerabilità in alcune partite recenti. La sfida è anche un test importante per il Milan, che cerca di ritrovare la continuità di risultati e la forma che ha reso la squadra temibile in passato.

Il match tra Milan e Roma rappresenta dunque non solo una rivalità storica, ma anche un’opportunità per entrambi gli allenatori di testare le proprie strategie e valutare le condizioni dei propri giocatori. Mentre il Milan conta le sue assenze, la Roma deve affrontare le sue sfide, ma entrambi gli allenatori sono motivati a ottenere un risultato positivo.

In conclusione, l’incontro di domenica sera a San Siro si prospetta come una partita fondamentale in questa fase della stagione per Milan e Roma, con i rossoneri che sperano di rispondere con una prestazione convincente contro una diretta concorrente.