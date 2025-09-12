Milano lancia REMID@: inclusione digitale per tutti

Milano ha annunciato l’inizio di un progetto per promuovere l’inclusione digitale. Chiamato REMID@, il programma prevede l’apertura di undici centri di facilitazione digitale in tutta la città, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole.

Il progetto, presentato in conferenza stampa, è realizzato in collaborazione tra il Comune di Milano, la Fondazione Mondo Digitale ETS e MigliorAttivaMente APS, con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano. La iniziativa si concentra sul superamento del digital divide, fornendo corsi e campagne informative nei quartieri per favorire l’inclusione sociale.

REMID@ offre formazione gratuita a persone in situazioni di fragilità economico-sociale, anziani, immigrati e disoccupati. L’obiettivo è garantire un accesso equo ai servizi digitali e alle opportunità tecnologiche. Il modello di apprendimento è intergenerazionale, con i giovani che insegnano agli anziani, creando un ambiente di apprendimento reciproco e rafforzando i legami comunitari.

Tra le attività previste vi sono corsi personalizzati per vari gruppi, assistenza per il rilascio dello SPID e alfabetizzazione sui servizi digitali. Sarà anche possibile donare dispositivi tecnologici usati, che verranno riparati e distribuiti a chi ne ha bisogno.

I centri saranno ubicati nelle Case di Quartiere, in diverse aree della città. I servizi saranno gestiti dalla Fondazione Mondo Digitale insieme a MigliorAttivaMente APS, coinvolgendo ventidue formatori e puntando a raggiungere circa mille cittadini entro febbraio del prossimo anno.

Il progetto si propone di rendere il digitale un’opportunità per tutti, affrontando le sfide dell’emarginazione legate al divario digitale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente l’organizzazione o recarsi presso una Casa di Quartiere.