Milano, la rabbia dei tifosi esplode sui social: i messaggi

Buio pesto in casa Milan dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, che ha comportato l’eliminazione dalla corsa Champions League. I tifosi esprimono il loro malumore, aggravato dall’uscita ai playoff europei contro il Feyenoord e dai risultati deludenti recenti. Durante la partita di San Siro, la Curva Sud ha protestato, rimanendo fuori dallo stadio per i primi 15 minuti e mostrando uno striscione “Solo per la maglia”, prima di entrare e contestare la proprietà.

La direzione sportiva è stata indicata come principale responsabile della stagione drammatica, ma anche i calciatori e l’allenatore Sergio Conceicao, nuovo alla gestione di un così difficile clima, sono sotto scrutinio. Le dichiarazioni dei tifosi sui social riflettono la frustrazione, con un utente che ha commentato: “Questa è la fine del Milan”, evidenziando il declino della squadra che da settima è passata al nono posto in classifica.

Critiche anche per la quarta maglia indossata contro la Lazio, considerata troppo distante dalla tradizione milanista. L’atmosfera intorno alla squadra è tesa e i sostenitori chiedono un cambio di rotta urgente per riportare il club sui giusti binari. La contestazione al club è quindi sfociata in una crisi evidente, con la necessità impellente di trovare soluzioni per evitare ulteriori delusioni, sia in campo che fuori.