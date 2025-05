Milano, la donna trovata morta ripresa in un video con De Maria il giorno della scomparsa

Nelle ultime immagini disponibili, Chamila Wijesuriya, una donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka, appare viva e in compagnia di Emanuele De Maria, un uomo di 35 anni detenuto che si è suicidato oggi lanciandosi dal Duomo di Milano. I video, registrati nel pomeriggio di venerdì, mostrano i due, colleghi all’hotel Berna, dove De Maria lavorava come receptionist con un permesso di lavoro esterno. Camminano insieme nel parco Nord di Milano, riparandosi dalla pioggia con due ombrelli.

Chamila indossa un completo interamente di jeans, gli stessi abiti in cui è stata trovata morta oggi, a un chilometro di distanza dal luogo delle riprese. De Maria è vestito con jeans, un giubbotto nero, scarpe scure e porta uno zaino. Durante la passeggiata, ha una mano in tasca mentre si sposta accanto a lei. La scoperta del cadavere di Wijesuriya è avvenuta dopo la tragica notizia della morte di De Maria, creando un insieme di eventi tragici che ha colpito la comunità.

Il contesto del loro incontro e le circostanze surrounding both tragedies hanno lasciato la città di Milano in uno stato di shock. Il coinvolgimento di persone che si conoscevano in un ambiente di lavoro evidenzia la complessità delle relazioni umane e le emozioni che possono svilupparsi in situazioni difficili. Le indagini continueranno per chiarire ulteriormente la dinamica degli eventi che hanno portato a queste morti.

Fonte: www.adnkronos.com