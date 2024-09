Milano, incendio all’emporio. Procura: “È doloso”

Il 12 settembre 2024, un incendio devastante ha colpito un emporio cinese a Milano, causando la morte di tre giovani di origine cinese, rispettivamente di 17, 18 e 24 anni. Le indagini condotte dalla Procura di Milano hanno rivelato che l’incendio potrebbe essere doloso. Durante un sopralluogo, i vigili del fuoco, assistiti dal cane Aika, hanno trovato la presenza di sostanze acceleranti. Queste sostanze sono state scoperte al piano terra, vicino all’ingresso dell’emporio, e saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti.

Le indagini stanno ora prendendo in considerazione la possibilità che il materiale infiammabile sia stato introdotto nell’emporio anche diverse ore prima dello scoppio delle fiamme. Ciò ha portato gli investigatori a esaminare un numero maggiore di ore di registrazioni dalle telecamere di videosorveglianza. Inoltre, si indaga su un possibile caso di estorsione ai danni dei proprietari dell’emporio, che avevano presentato una denuncia poche ore prima dell’incendio. Gli inquirenti stanno esaminando anche i conti bancari dei proprietari per cercare collegamenti con l’incidente.

La tragedia ha suscitato profonda commozione nella comunità, non solo per la perdita di vite umane, ma anche per il modo in cui è avvenuto il disastro. L’emporio, un punto di riferimento per molti residenti e clienti, è ora ridotto in macerie. Mentre le indagini continuano, gli esperti sono al lavoro per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questa strage.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e della pubblica opinione, sollevando interrogativi su eventuali problemi di sicurezza e criminalità organizzata in un’area di Milano che ha visto un incremento di attività commerciali straniere. Gli investigatori sono determinati a fare luce su questa vicenda per garantire giustizia alle vittime e proteggere la comunità.

Questa tragedia rappresenta un campanello d’allarme per le autorità, che devono affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli esercizi commerciali. Si attendono sviluppi significativi nelle indagini nei prossimi giorni, mentre la comunità cerca risposte e giustizia per i giovani tragicamente scomparsi.