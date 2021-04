Chiusi Etro e Gucci il lunedì mattina, all’angolo tra via Sant’Andrea e via Montenapoleone la vita del Quadrilatero è tutta nella coda di fronte a Cova, storico bar pasticceria fondato nel 1817 di fianco alla Scala e dal 1950 bancone posto a presidio delle vetrine più pregiate di Milano. “Bancone si fa per dire, molti non hanno capito che nemmeno oggi si può consumare la tazzina all’interno, un po’ di confusione si è fatta col decreto” allarga le braccia Luca servendo l’ennesimo ristretto in carta nel giorno della riapertura. “No no, si consuma fuori” spiega cortesemente a una signora.

Bar executive (da quando Cova nel 2014 è entrata nell’orbita del gruppo LVMH come fosse una griffe, barista non usa più) da dieci anni, Luca saluta per nome la clientela di affezionati che zona rossa o gialla il rito del caffè a 1,30 euro condito da lussuosi pasticcini non se l’è fatto mancare nemmeno nei mesi più bui della pandemia. “Buongiorno dottor Sassi, come sta sua figlia? È vero, ha ragione, ho preso qualche chilo”. Scherza, ride, ringrazia gli habitué che consentono di non rimpiangere il turismo scomparso. “Studi professionali ma anche abitazioni. Il Quadrilatero una sua normalità ce l’ha, poi vedremo più in là se tornano gli stranieri”.

E comunque a Cova, che nell’Ottocento nella prima sede ospitava la prima colazione di Giuseppe Verdi o dei patrioti delle Cinque Giornate e che riceve spesso quelle di Massimo Moratti e famiglia, ci si è dati come ovunque da fare per conquistare gli indispensabili tavoli all’aperto. “Venga”. Passando le due sfarzose sale da tè ormai inservibili, nel cortile interno di Montenapoleone 8 in un gazebo coperto, si vede la benedetta ripartenza. Di 14 tavoli totali 6 sono occupati alle 10,30 dalla comoda colazione di tre coppie, un solitario manager, due studenti coi Ray Ban e le Tod’s ma coi libri di testo e i portatili celati da un quotidiano sportivo, due turiste francesi che col cappuccino si sono concesse delle spremute e un piattino di friandises. “Un affaccio così fa molto ma punteremo a riempire il dehor soprattutto all’aperitivo, dalle 16 in poi” conclude Luca. Guardando il cielo bigio che promette giorni di pioggia e poi di nuovo il dehor, si sente molto sollevato. “È stato molto saggio farlo coperto”. Le turiste francesi escono su via Sant’Andrea, hanno appuntamento con altre amiche in Brera. “Ma sa per caso dov’è un bancomat? Forse abbiamo esagerato con le consumazioni”.