Milano in Crescita Moderata, Torna a Salire l’Oro

La bocciatura di Merz al primo voto ha deluso gli investitori, ma l’elezione del leader della CDU a cancelliere nella seconda votazione ha riportato un certo ottimismo nei mercati. Milano chiude in territorio positivo con un incremento dello 0,22%; Londra rimane stabile con un +0,01%; Francoforte, sebbene negativa, riduce le perdite a -0,41% e Parigi segna un -0,4%. Dopo il primo insuccesso di Merz, il rendimento del Bund tedesco è rimasto praticamente invariato, riflettendo una stabilità evidente. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 109 punti base, suggerendo una certa calma nel mercato obbligazionario. L’euro ha registrato un lieve calo, scambiandosi a 1,1347 contro il dollaro. Prosegue la corsa dell’oro, che raggiunge un valore di 3.399 dollari l’oncia. Nel mentre, Wall Street continua a registrare valori negativi, con investitori in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi prevista per domani.