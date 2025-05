Milano in Controtendenza: Borse Europee Negativa

La tregua commerciale di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina, in vigore da oggi, non ha suscitato entusiasmo nei mercati europei, che chiudono per lo più in calo. Milano fa eccezione con un incremento dello 0,70%, mentre Parigi e Francoforte perdono entrambi mezzo punto percentuale e Londra scende dello 0,27%. Piazza Affari beneficia del settore finanziario e delle utilities, con Unipol in aumento del 2,8%, Azimut del 2,3%, Unicredit dell’1,9% e A2A del 2,12%. Al contrario, si evidenziano perdite per Recordati (-2,7%) e Diasorin (-1,99%).

I titoli di stato sono sotto osservazione, con lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi che questa mattina ha raggiunto i 100 punti, il minimo dal settembre 2021, per chiudere a 101 punti base, mentre il rendimento del decennale si attesta al 2,70%.

Le quotazioni delle materie prime sono in calo; il petrolio Brent si posiziona a 66 dollari al barile e l’oro a 3.180 dollari l’oncia.

Fonte: www.rainews.it