Meta Platforms Inc., società precedentemente nota come Facebook Inc., sta sviluppando uno smartwatch con fotocamera frontale (per videoconferenze) e schermo arrotondato.

L’immagine è stata scovata (letteralmente) dallo sviluppatore Steve Moser all’interno dell’app dei suoi Ray-Ban Stories Ar, gli occhiali da sole a realtà aumentata cui la stessa Meta ha fornito il software di gestione. Questo dato rivelerebbe la stretta connessione tra il Meta smartwatch e gli occhiali per la realtà aumentata, che in futuro potrebbero essere utilizzati anche per controllare l’orologio. Lo smartwatch di Zuckerberg avrà il notch, all’interno del quale si nasconderà una videocamera: la vera novità.

La scoperta dell’immagine è stata pubblicata in un articolo sul sito statunitense Bloomberg News, ma sulla notizia i portavoce del gigante dei social media hanno preso le distanze con un sonoro “no comment”.

Foto dello smartwatch di Meta in fase di sviluppo pubblicata su Bloomberg News il 29 ottobre 2021

Realtà virtuale

Milano, il Meta smartwatch della ex famiglia Facebook

La foto pubblicata su Boomberg News mostra un orologio con uno schermo e una cassa leggermente ricurvi ai bordi. Nel notch, una fotocamera frontale, simile a quella di uno smartphone, appare nella parte inferiore del display con un pulsante di controllo per l’orologio sul lato destro. Oltre ad avere angoli arrotondati e una fotocamera, lo smartwatch sembra avere una cassa di acciaio inossidabile e cinturini rimovibili. Steve Moser afferma anche che il codice all’interno dell’app indica che l’orologio potrebbe chiamarsi Milano e che potrebbe consentire il download su un telefono delle foto e dei video scattati con il wearable.

Già pronte 3 generazoni di orologi

Secondo Bloomberg, Meta avrebbe intenzione di svelare lo smartwatch già nel 2022. Inoltre, secondo quanto riferito, la casa madre di Facebook starebbe già lavorando su 3 generazioni di orologi che saranno rilasciati in 3 momenti diversi. Ricordiamo che The Verge ha riferito all’inizio di quest’anno che Facebook stava lavorando su uno smartwatch con una fotocamera frontale e una posteriore da 1080p con autofocus. Potrebbe avere anche un cardiofrequenzimetro e connettività Lte, anche se queste funzionalità potrebbero essere distribuite tra i 3 diversi modelli.

Lo smartwatch di Apple non ha una fotocamera, né tanto meno gli altri prodotti di aziende come Samsung e altri. Un passaggio agli smartwatch aumenterebbe la rivalità tra Meta e Apple, che hanno combattuto per le politiche degli app store e le modifiche alla privacy del sistema operativo iPhone. Apple sta anche pianificando di presentare il suo primo visore a realtà mista già il prossimo anno, che competerebbe con il prossimo visore Meta di fascia alta.

Nei prossimi 5 anni

L’Ad del gigante dei social media, Mark Zuckerberg, giovedì alla conferenza sulla realtà aumentata e virtuale di Facebook ha affermato che l’azienda ha cambiato il nome in Meta per riflettere la sua realtà virtuale, per realizzare la visione del futuro che Zuckerberg chiama metaverso. Ha detto anche che il nuovo nome è stato ispirato dalla parola greca meta, che significa “oltre”, aggiungendo che “per me simboleggia che c’è sempre altro da costruire”. Ancora una volta, il genio dei social sembrerebbe non smentirsi,