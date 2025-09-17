Milano Green Week riaccende l’attenzione sull’ambiente

Dal 18 al 21 settembre si svolgerà la ‘Milano Green Week’, un evento che propone oltre 200 iniziative aperte al pubblico, dedicate alla tutela dell’ambiente. Questa manifestazione offre una piattaforma per chi si impegna nella salvaguardia del nostro pianeta.

Il programma inizia giovedì 18 settembre con un convegno, intitolato “Verso il piano del Verde e del Paesaggio”, che avrà luogo alle 10 nella sala conferenze dell’Acquario Civico. Questo incontro è incentrato sul progetto dell’assessorato al Verde e all’Ambiente per la creazione di un piano di sviluppo verde.

Il giorno successivo, venerdì 19 settembre, si terrà un altro convegno, “La foresta urbana e i rischi climatici: strategie per una gestione efficace e concreta”, organizzato dall’Anci in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini e il Comune di Milano.

Tra le novità, la manifestazione presenta lo spettacolo “Ilva Football Club” di Usine Baug e Fratelli Maniglio, prodotto da Campo Teatrale. Questa performance, che si svolgerà al Teatro Burri nel Parco Sempione, esplorerà il legame tra ambiente, lavoro e salute attraverso la storia di una delle più grandi acciaierie d’Europa.

Sabato 20 settembre, si dedica uno spazio particolare agli animali con un Open Day al Parco Rifugio Canile-Gattile di via Aquila. Dalle 10 in poi, ci saranno visite guidate e attività per conoscere e sostenere il lavoro dei volontari.

La settimana si concluderà domenica 21 settembre con il No Parking Day, durante il quale sette strade representative della città saranno chiuse al traffico per accogliere laboratori, spettacoli, attività sportive e letture. Per ulteriori dettagli, è disponibile il sito dedicato all’evento.