Grave incidente, questa sera, sulla tangenziale Ovest di Milano, nei pressi di Rozzano. Una famiglia composta da 5 persone, che viaggiava a bordo di una Honda è rimasta devastata. Stando a quanto si apprende, la madre è morta sul posto, una figlia di 10 anni è gravissima ed è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Paolo. Grave anche la sorellina della stessa età, ricoverata in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il padre è stato trasportato, invece, all’Humanitas insieme al figlio di 16 anni. L’incidente, avvenuto attorno alle 20, ha coinvolto un’altra auto sulla quale viaggiava un 42enne, trasportato in codice giallo all’Humanitas. Resta da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre automediche e le forze dell’ordine.

