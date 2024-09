Milano, Fonseca col dubbio Morata

Il Milan, dopo aver ottenuto una vittoria importante nel derby contro l’Inter, si prepara a affrontare il Lecce nella sesta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca, ha tenuto una conferenza stampa prima del match, durante la quale ha fornito alcuni aggiornamenti sulla formazione. Ha sottolineato che Matteo Gabbia sta giocando meritatamente e domani sarà in campo insieme a Tomori. Per quanto riguarda la partita contro il Bayer, si vedrà in seguito.

Un tema centrale della conferenza è stata la situazione di Alvaro Morata, convocato ma con condizioni di salute incerte a causa di una contusione e di una borsite. Fonseca ha affermato che non vuole rischiare di compromettere la sua condizione, quindi la sua partecipazione alla partita è in dubbio. Se Morata non riuscirà a giocare, i sostituti possibili sono Ruben Loftus-Cheek o Kenzo Reijnders. Questo mostra come il Milan sta affrontando l’inizio di stagione e le sfide legate agli infortuni.

Il match contro il Lecce è importante per il Milan, non solo per mantenere il buon momento dopo la vittoria nel derby, ma anche per consolidare la sua posizione nella classifica di Serie A. Il Milan punta a essere competitivo in questo giro di campionato e la partita rappresenta un’opportunità per raccogliere altri punti preziosi.

Inoltre, il Milan sta seguendo attentamente la questione degli infortuni, poiché un buon numero di giocatori deve essere gestito con attenzione per poter affrontare ulteriori impegni sia in campionato che in competizioni europee. La riabilitazione degli infortunati e la possibilità di schierare una squadra forte e competitiva sono elementi cruciali per il successivo proseguimento della stagione rossonera.

Insomma, la conferenza stampa di Fonseca ha messo in evidenza l’importanza di una gestione oculata della rosa in questo periodo e le strategie che il Milan intende adottare per affrontare il Lecce e lascerà sicuramente gli appassionati sul chi vive in attesa del match.