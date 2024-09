Milano FisioWeek, Fondazione Don Gnocchi: “È fondamentale collaborare con Ofi”

Il 5 settembre 2024, Andrea Labruto, direttore sanitario dell’Irccs Santa Maria Nascente della Fondazione Don Gnocchi di Milano, ha enfatizzato l’importanza di ospitare eventi come la Milano FisioWeek all’interno della propria struttura. In un contesto in cui i professionisti sanitari devono fronteggiare le sfide del Servizio sanitario nazionale e regionale, la collaborazione con l’Ordine dei fisioterapisti (Ofi) risulta fondamentale. Questa partnership consente di avere una: maggiore conoscenza dei professionisti della riabilitazione e, soprattutto, di offrire loro risorse e supporto.

L’Irccs Santa Maria Nascente ha un ruolo cruciale nella riabilitazione all’interno della regione, contribuendo significativamente al recupero delle condizioni di attività dei pazienti. Il sesto e ultimo evento formativo della Milano FisioWeek 2024, in programma per il 7 settembre, rappresenta un’opportunità per formare una nuova generazione di fisioterapisti e professionisti all’avanguardia. Labruto sottolinea che collaborare con l’Ofi permette ai fisioterapisti di affrontare le necessità del Servizio sanitario nazionale con un adeguato bagaglio di competenze e aspetti tecnici, garantendo così cure più appropriate ai pazienti.

La partnership mira ad ampliare le conoscenze professionali dei riabilitatori, contribuendo al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi offerti. Creando un ambiente formativo stimolante e arricchente, la Milano FisioWeek si propone di elevare gli standard professionali nel campo della riabilitazione, affrontando in modo proattivo le sfide attuali del settore sanitario. In tal modo, non solo si promuove lo sviluppo professionale, ma si garantisce anche una maggiore qualità delle cure per i pazienti, che ne trarranno beneficio.

In sintesi, l’evento rappresenta un’importante occasione per il networking e la formazione continua dei fisioterapisti, element cruciali in un’epoca in cui la qualità delle prestazioni sanitarie è sempre più centrale per il benessere della comunità. Con il supporto dell’Ofi, si punta a costruire un futuro più solido e qualificato per la professione, affrontando le sfide con competenza e determinazione.