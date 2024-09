Milano Fashion Week Primavera/Estate 2025: Un’Edizione Ricca di Novità, Sostenibilità e Celebrazioni

La Milano Fashion Week Primavera/Estate 2025 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario della moda, con un programma arricchito da una giornata extra. Con 57 sfilate fisiche, 8 digitali, 69 presentazioni e numerosi eventi, la settimana della moda si snoda attraverso ben 173 appuntamenti. Pur segnata dall’assenza di alcuni designer emergenti, come Act N°1 e Cormio, l’evento vede il ritorno di Andreadamo e la partecipazione di molti brand storici, tra cui Fendi, Prada, Dolce & Gabbana e Versace.

La campagna promozionale di quest’anno, scattata dalla fotografa Alice Rosati all’Accademia di Belle Arti di Brera, include diversi designer supportati dal Camera Moda Fashion Trust, tra cui Francesco Murano e Nicola Bacchilega (con il suo brand Defaïence). Il calendario si arricchisce con novità come il debutto di Chiccomao e il ritorno in passerella di The Attico e Laura Biagiotti. Non manca il supporto di Dolce & Gabbana, che sostengono la designer cinese Susan Fang, confermando il trend di attenzione verso i nuovi talenti asiatici.

Se da un lato la Milano Fashion Week rimane un punto di riferimento per i grandi marchi, dall’altro continua a essere una sfida per i giovani designer emergenti affermarsi in un contesto dominato dai colossi del lusso. Tuttavia, questa edizione si distingue anche per la presenza di iniziative digitali: sarà possibile seguire in streaming la sfilata di Defaïence, segnalata per lunedì 23 settembre.

L’evento pone anche un forte accento sulla sostenibilità, con il progetto “Designer for the Planet”, che mette in luce brand impegnati nella creazione di collezioni eco-sostenibili, come Oh Carla e altri giovani marchi. Il Fashion Hub, cuore pulsante dell’innovazione e della sostenibilità, accoglie inoltre il progetto “Resonance: Voices of Seoul”, una vetrina per giovani designer coreani.

L’edizione 2025 sarà anche l’occasione per celebrazioni importanti. Vogue Italia festeggia 60 anni con una mostra aperta al pubblico, mentre Laura Biagiotti celebra i 50 anni dal suo debutto nel calendario della Milano Fashion Week. L’evento si concluderà con la cerimonia dei “CNMI Sustainable Fashion Awards 2024”, che riconoscerà i contributi più significativi in termini di innovazione e sostenibilità nella moda.