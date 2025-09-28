Milano Fashion Week celebra il lusso responsabile e green

Ieri sera, il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato una delle serate più importanti della Milano Fashion Week: i CNMI Sustainable Fashion Awards, noti anche come Green Carpet Awards. Questo evento ha riunito star, designer e figure di spicco del settore moda in un contesto di glamour e impegno sociale e ambientale.

La serata ha preso il via con un’esibizione affascinante di Roberto Bolle, che ha incantato il pubblico interpretando il Bolero di Maurice Ravel. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha poi premiato diverse personalità e realtà che promuovono la moda sostenibile. Tra i premiati, Tod’s ha ricevuto il riconoscimento per l’artigianato, Aura Blockchain Consortium per l’innovazione, e Willy Chavarria per diversità e inclusione. Riconoscimenti sono andati anche a Regenesi, The Schneider Group, Ermenegildo Zegna, Saheli Woman, Sake e Kiton.

Un momento toccante è stato il conferimento del Legacy Award alla memoria di Giorgio Armani, consegnato da Dame Anna Wintour alla famiglia dello stilista, simbolo del “made in Italy” e ispirazione per molti creativi. La Scala illuminata e gli eleganti look degli ospiti hanno reso la serata una celebrazione straordinaria, sottolineando che oggi la moda deve coniugare spettacolo e responsabilità.

Le collezioni presentate durante la settimana hanno mostrato un linguaggio comune con tendenze distintive. Il bianco ha dominato, interpretato in diverse forme da Ferrari e Alberta Ferretti. Le frange hanno portato movimento, mentre le camicie oversize si sono trasformate in simboli di libertà. Il pizzo ha aggiunto un tocco di sensualità, e gli intrecci hanno richiamato l’artigianalità italiana.

In sintesi, Milano ha dimostrato come la moda possa designare desideri e contribuire a un futuro più equo, evidenziando il lusso come espressione di bellezza e responsabilità.