Milano e il Manifesto sull’Intelligenza Artificiale Urbana

Durante la Milano Digital Week, il Comune ha presentato ufficialmente il Manifesto per l’uso dell’intelligenza artificiale, un documento che stabilisce le linee guida per implementare l’IA nell’ambito urbano. Milano si distingue così come la prima città italiana a introdurre un regolamento locale sull’IA, cercando di combinare innovazione, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini.

Il Manifesto definisce sei valori fondamentali: umanesimo digitale, trasparenza, inclusione, responsabilità, sostenibilità e sperimentazione. Tra le misure proposte ci sono: la creazione di norme interne per l’uso dell’IA nell’amministrazione, la formazione del personale su sistemi ad alto rischio, l’uso di contratti con fornitori esterni che garantiscano la conformità e la promozione di progetti partecipativi con la cittadinanza.

Questo documento non è solo un appello morale, ma una vera e propria cornice regolatoria che unisce pratiche amministrative, vincoli legali e standard tecnici, anticipando anche la disciplina europea sull’IA. Milano è già riconosciuta come la città più “smart” d’Italia, avendo ottenuto risultati significativi in settori come governance, mobilità ed economia digitale.

Il regolamento comunale potrebbe fungere da modello per altre città italiane ed europee, grazie alla sua tradizione di innovazione tecnologica. La normativa europea, come il GDPR, continua a proteggere i dati personali garantendo diritti chiari ai cittadini. L’AI Act, in vigore, stabilisce regole specifiche sulle applicazioni ad alto rischio, introducendo ulteriori garanzie.

In questo ambito, Milano potrà fungere da laboratorio per testare regole e procedure di conformità, realizzando audit interni e coinvolgendo i cittadini. Questo approccio potrebbe rendere Milano un punto di riferimento nella governance urbana dell’IA.