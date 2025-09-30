22.2 C
Milano e Firenze: Concerti Jazz da Non Perdere Questa Settimana

Da StraNotizie
Dal 30 settembre al 7 ottobre, diverse città italiane ospiteranno una serie di concerti di artisti jazz e musicali di fama. A Milano, il Blue Note sarà il fulcro di numerosi eventi, a partire dal concerto di Inoki il 30 settembre alle 20:30. Il giorno successivo, Seamus Blake si esibirà con il suo quartetto, con due spettacoli alle 20:30 e 22:30.

Il 2 ottobre, sempre al Blue Note, si terrà la Chicago Blues Night, seguita il 3 ottobre dalla performance di PDuRN con Marcello Abate a Dolo. Il 4 ottobre, a Bari, si esibirà il Cinzia Tedesco 4tet, mentre a Milano Frank Gambale All-Star Group sarà in scena nel famoso locale alle 20:30 e 22:30. Sempre a Firenze Camilla Battaglia presenterà il suo concerto alle 21:15.

Il 5 ottobre, Milano ospiterà Mac Ayres, e a Parma si esibiranno Luppi, Massaron e Studer. In serata, Andrea Rea Trio si esibirà a Piacenza. A Roma, il duo Eri Yamamoto ed Enzo Favata offrirà un concerto alla Casa del Jazz.

Il 6 ottobre sarà la volta di “Jammin’ 2025: Pop Off!” a Roma, e il 7 ottobre Bria Skonberg si esibirà ancora al Blue Note di Milano, mentre a Roma si terrà un altro evento di “Jammin’ 2025”.

Per chi desidera segnalare eventi, è possibile inviare informazioni entro il martedì precedente alla pubblicazione.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

