Milano Digital Week esplora intelligenza e innovazione

Da StraNotizie
Il 2 ottobre all’Università IULM si svolgerà l’evento “Specchi Riflessi”, dedicato all’esplorazione del complesso rapporto tra estetica, identità e tecnologia. Questo incontro è parte della Milano Digital Week, che prevede cinque giorni di workshop, talk e dibattiti con ingresso gratuito. Oltre 200 aziende e numerosi relatori parteciperanno all’ottava edizione della rassegna, in programma dal primo al 5 ottobre, promossa dal Comune di Milano e dal TIG – The Innovation Group. Gli eventi coinvolgeranno università, imprese, startup e hub culturali localizzati nei vari quartieri della città.

Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, ha descritto la settimana come un’importante opportunità di divulgazione e formazione, mirata a connettere innovazione e umanesimo, etica e valori, nel disegnare un futuro in cui intelligenze umane e artificiali possano convivere.

Il tema centrale della Milano Digital Week è “Tutte le intelligenze della città”, con focus su sei aree chiave: Cittadinanza Digitale, Smart City, Cultura, Arte e Sport, Digitale per le Imprese, Lavoro e Formazione, e Tecnologie. Riflessioni su inclusione sociale, salute e cybersecurity saranno parte integrante dei dibattiti con esperti del settore.

La conferenza di apertura si terrà presso il nuovo Smart City Lab Milano, dedicato all’innovazione tecnologica e alle startup. Il MEET – Digital Cultural Center diventerà il fulcro delle attività nei giorni successivi, ospitando eventi e incontri per cittadini e imprese. I Knowledge Hub, aree tematiche diffuse, offriranno approfondimenti su startup innovative e nuove espressioni artistiche legate al digitale. Durante la settimana, si svolgerà anche un evento Unstoppable Women per approfondire ulteriormente il dialogo sull’interazione tra estetica, identità e tecnologia.

