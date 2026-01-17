Milano Cortina viaggio

Cortina d’Ampezzo è una delle destinazioni alpine più conosciute e amate d’Italia, meta ideale per lo sci durante l’inverno e per godersi la montagna d’estate. Nel 2026, Cortina d’Ampezzo ospiterà un evento d’eccezione: le Olimpiadi, che saranno suddivise tra Milano, Cortina d’Ampezzo e diverse località dell’arco alpino. Molti atleti, le loro squadre e i fan vorranno spostarsi tra le due città.

La distanza stradale tra Milano e Cortina d’Ampezzo è di circa 400 km, con un tempo di percorrenza di circa 5 ore in condizioni di traffico regolare. La maggior parte del tragitto avviene in autostrada, mentre l’ultimo tratto è su strada di montagna, panoramica ma più lenta, soprattutto in inverno. Non esiste un collegamento ferroviario diretto Milano-Cortina, quindi si utilizza il treno fino a una stazione intermedia e poi si prosegue in autobus o con transfer.

Per arrivare in auto a Cortina, ci sono due itinerari: si può imboccare l’Autostrada A4 in direzione Venezia e poi continuare fino all’innesto con la A27 o la A22. Dal termine dell’autostrada, si prosegue su strade statali e regionali di montagna. consigliabile controllare l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo nei mesi freddi.

Un modo pratico per arrivare da Milano a Cortina è utilizzare il treno e poi proseguire in autobus. Si può partire da Milano Centrale o Porta Garibaldi e raggiungere una delle stazioni più usate per i trasferimenti verso Calalzo di Cadore, Dobbiaco, San Candido o Bolzano. Dopo aver raggiunto la stazione intermedia, si continua con un autobus di linea o con servizi dedicati.

A seconda del periodo dell’anno, possono essere disponibili collegamenti diretti o semi-diretti operati da compagnie come Cortina Express. In genere, si parte dalla stazione bus di Milano che è a Lampugnano, vicino all’omonima fermata della metropolitana.

Gli aeroporti più vicini a Cortina d’Ampezzo sono l’Aeroporto di Venezia Marco Polo, l’Aeroporto di Treviso Canova, l’Aeroporto di Verona Villafranca e gli aeroporti di Milano. Cortina d’Ampezzo non è solo una meta turistica di lusso, ma anche un paese con molti servizi per la vita quotidiana, come scuole, negozi, strutture sportive e sanitarie.