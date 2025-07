Milano-Cortina: il futuro delle Olimpiadi invernali in gioco

Il settore sportivo italiano è al centro di un’importante questione legislativa che coinvolge la preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Recentemente, un emendamento cruciale per la gestione delle infrastrutture necessarie è stato oggetto di discussione.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha confermato che l’emendamento, inizialmente incluso nel decreto sport, è stato stralciato ma verrà riproposto in un contesto più adeguato. Questo emendamento prevede la proroga fino al 2033 della società incaricata di realizzare le infrastrutture legate ai giochi olimpici. Nonostante le opposizioni abbiano chiesto il ritiro della proposta, gli argomenti a sostegno sembrano aver avuto il sopravvento, portando i relatori di maggioranza a ripresentare il testo al Senato all’interno del decreto economia.

Il provvedimento ha suscitato polemiche nei recenti dibattiti parlamentari, evidenziando le tensioni tra Governo e opposizioni riguardo alla gestione dei fondi pubblici destinati agli eventi sportivi. La questione della governance e della durata della società Milano-Cortina rimane centrale nel discorso economico-politico, mentre il Governo cerca di garantire il completamento delle infrastrutture in tempo utile per le Olimpiadi del 2026. Le prossime mosse legislative e le reazioni dall’opposizione saranno determinanti per il futuro della proposta.