Milano-Cortina, durante la Design Week è stata presentata un’installazione dedicata al Villaggio di Cortina

Durante la Milano Design Week 2025, sono stati presentati un’installazione esclusiva e il Villaggio di Cortina d’Ampezzo in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali come il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi. Nel panel “L’architettura e l’innovazione del Villaggio Olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026”, sono intervenuti diversi esperti tra cui Fabio Saldini, Commissario di Governo e CEO di Simico, e Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina.

Fabio Saldini ha espresso soddisfazione per aver affrontato la questione degli alloggi, ispirandosi all’esperienza di Parigi e adattando la tecnologia alle peculiarità del territorio. Il Villaggio ospiterà 1.400 atleti e allenatori in 377 mobile home, progettate in modo sostenibile con materiali riciclati e con accessibilità universale. La Presidente di Simico, Veronica Vecchi, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità e della trasparenza nel settore delle opere pubbliche per generare valore per la comunità.

L’installazione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 presso l’Adi Design Museum, in Piazza del Compasso d’Oro 1 a Milano. Questo evento è supportato da Crippacampeggio, l’azienda selezionata per la realizzazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d’Ampezzo, con il taglio del nastro previsto per ottobre.