Milano Cortina 2026, Jannik Sinner sarà volontario: ecco come candidarsi

Jannik Sinner, noto tennista italiano, ha iniziato la sua carriera come sciatore prima di dedicarsi al tennis. Anche se non potrà competere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come atleta, ha scelto di partecipare come volontario e ambassador dell’evento. Questa decisione è stata annunciata dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, durante l’evento “Un sogno chiamato Parigi 2024” a Milano. Malagò ha sottolineato l’importanza dei volontari per il successo delle Olimpiadi, specificando che Sinner sarà il primo volontario d’eccezione per le imminenti Olimpiadi invernali. Ha anche espresso le aspettative riguardo alla partecipazione del pubblico, prevedendo circa un milione e 600mila presenze fisiche e due miliardi di spettatori a livello globale.

Per chi desidera diventare volontario, i requisiti sono abbastanza accessibili. È necessario avere almeno 18 anni entro il 1° novembre 2025, conoscere l’italiano e/o l’inglese, partecipare all’incontro di selezione e seguire un percorso di formazione. Inoltre, è richiesto di essere disponibili per almeno nove giorni non consecutivi durante i Giochi Invernali.

Attualmente, le candidature sono aperte e gli interessati possono compilare un modulo online che richiede circa 20-30 minuti. Dopo la fase di candidatura, sarà previsto un incontro, e in primavera 2025 verranno assegnati ruoli specifici ai volontari. L’estate precedente all’evento sarà dedicata alla formazione degli scelti, preparandoli per il loro ruolo durante i Giochi che si terranno a febbraio 2026 a Milano-Cortina.

Questa iniziativa di coinvolgere Sinner, un atleta di grande successo, non solo enfatizza l’importanza del volontariato in eventi di tale portata, ma serve anche a ispirare i giovani e creare un senso di comunità attorno alle Olimpiadi. Sinner, quindi, non solo contribuisce attivamente all’evento, ma rappresenta anche un simbolo della connessione tra sport e impegno civico.