Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma olimpica

Verona ha ospitato la presentazione del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica verso Milano Cortina 2026, rivelando l’itinerario che attraverserà l’Italia. Le due fiamme simboleggiano unità e pace, e rappresentano valori essenziali come Amicizia, Speranza e Spirito di Squadra. La Fiamma Olimpica mira a educare i giovani attraverso lo sport, mentre la Fiamma Paralimpica promuove il cambiamento sociale e la consapevolezza nel superare barriere fisiche e sociali. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha sottolineato come ogni tappa del viaggio diventerà una celebrazione del potere dello sport di unire le persone, evidenziando anche come questo evento rappresenti un’opportunità unica per l’Italia di brillare a livello mondiale.

Il viaggio della Fiamma Olimpica durerà 63 giorni, toccando 60 città e percorrendo 12.000 chilometri in tutte le province italiane. Inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del fuoco sacro che arriverà a Roma il 4 dicembre. La fiamma sarà a Napoli per Natale e a Bari per il nuovo anno, tornando a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio 2026, a 70 anni dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi. Concluderà il suo tragitto a Milano, allo Stadio San Siro, il 6 febbraio 2026. Questo percorso celebra anche il patrimonio culturale italiano, ricco di siti Unesco. Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026, ha descritto l’arrivo della Fiamma come un momento di magia che porta i Giochi nelle case delle persone.

La Fiamma Olimpica sarà supportata da Coca-Cola ed Eni, partner che rappresentano un legame oltre lo sport, contribuendo a un’impronta positiva per il Paese. La Fiamma Paralimpica seguirà un itinerario di 2.000 chilometri in 11 giorni, dal 24 febbraio al 6 marzo 2026, coinvolgendo 501 tedofori. Accesa a Stoke Mandeville, la fiamma attraverserà 5 Flame Festival nelle città italiane, culminando con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Allianz, in qualità di presenting partner, ha attestato il suo impegno verso i valori di inclusività e resilienza rappresentati dalla Fiamma Paralimpica.