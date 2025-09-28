Milano Cortina 2026 e opportunità di lavoro in Sondrio

A Sondrio si stanno preparando per Milano Cortina 2026, un evento di grande rilevanza internazionale. I Centri per l’impiego locali iniziano attività mirate alla ricerca e formazione di personale da inserire in settori strategici. Questo progetto, denominato “Effetto Olimpiadi”, ha l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e garantire un’accoglienza di alta qualità.

I Recruiting Day, giornate di selezione, si terranno nei prossimi giorni a Chiavenna, Tirano e Sondrio, con un focus iniziale sulla logistica. Queste iniziative rappresentano un’importante occasione per i candidati di entrare in contatto con aziende locali e costruire relazioni professionali, che potrebbero continuare anche dopo l’evento olimpico.

In aggiunta, l’Amministrazione provinciale avvia la seconda edizione di corsi di formazione professionale, destinati a chi ha perso il lavoro o non ne ha trovato uno. Collaborando con enti formativi locali, questi corsi offrono specializzazioni nel settore alberghiero e della ristorazione, preparandoli a ruoli come cameriere di sala, receptionist, chef e direttori di albergo.

Le lezioni sono progettate per rafforzare le competenze, con l’intento di elevare gli standard di qualità dell’offerta turistica della provincia. Si prevede che la clientela sarà sempre più esigente, con aspettative alte rispetto ad altre località montane.

Tiziana Rinaldi, dirigente del Mercato del Lavoro della Provincia di Sondrio, sottolinea che la preparazione del territorio per le Olimpiadi è fondamentale. Avere personale formato e qualificato rappresenterà un valore aggiunto per l’accoglienza e creerà nuove opportunità occupazionali per la comunità locale.