Milano Cortina 2026 e Giochi del Mediterraneo: eventi da seguire

L’edizione di quest’anno si è focalizzata sul tema “Montagna e Mare”, evidenziando importanti eventi sportivi del 2026, come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Per assicurare una migliore coordinazione in preparazione a questi eventi, è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa tra il MAECI, il Ministero dello Sport, il CONI e il CIP. Questo accordo punta a valorizzare il sistema Paese attraverso le reti diplomatiche e consolari e quelle dei delegati del CONI.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza degli eventi sportivi, definendoli occasioni straordinarie sotto diversi aspetti economici, sociali e culturali. Ha evidenziato che i Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano una leva fondamentale, con un impatto economico previsto di 5,3 miliardi di euro e un’eredità infrastrutturale di circa 3 miliardi. Inoltre, si prevede una “Olimpiade diffusa” in grado di valorizzare diverse regioni e di generare una campagna di promozione internazionale senza precedenti.

Durante l’evento, è stata esposta la Torcia Olimpica e Paralimpica “Essential” di Milano Cortina 2026, realizzata da Eni in collaborazione con Versalis, e sono state presentate anche la Mascotte dei Giochi del Mediterraneo e altri elementi di design sviluppati dallo Studio Carlo Ratti Associati. Il Ministro ha annunciato nuovi “Ambasciatori della diplomazia dello sport”, campioni italiani di varie discipline, che promuoveranno l’eccellenza del paese in numerosi eventi organizzati dalla rete di Ambasciate e Consolati.