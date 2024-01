Milano-Cortina 2026, è Chico il nuovo digital ambassador dei giochi

Anche

il cane Chico, i

l

più tenero e divertente del web, entra nella squadra dei Digital Ambassador

dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si allarga così il team dei content creators che fin dall’inizio del percorso di organizzazione dei Giochi Invernali del 2026 si sta facendo promotore dei valori dello sport, coinvolgendo con contenuti creativi tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi. Accompagnato da Francesco Taverna (alias ‘Il Frikkettone’) e dalla sua inseparabile ‘mamma’, Chico (@iosonochico_) intratterrà tutti i suoi ‘frollower’ raccontando in maniera giocosa e gioiosa il mondo Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026.

Il piccolo quadrupede – già noto per la sua spiccata passione per gli sport, la neve e la natura – è il primo testimonial digitale a quattro zampe nella storia dei Giochi. Un simpatico ‘matto missile’ pronto a coinvolgere il pubblico attraverso una narrazione che abbraccerà i territori dei Giochi Invernali, gli sport Olimpici e Paralimpici, e che svelerà il lavoro dietro le quinte del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026. Il primo episodio – già disponibile sui canali social di Milano Cortina 2026 con quasi 1 milione di visualizzazioni in poche ore – vede lo sbarco di Chico a Cortina d’Ampezzo per un’imperdibile prova di Curling, uno degli sport protagonisti dei prossimi Giochi 2026.

L’ingresso di Chico nel team dei Digital Ambassador dei Giochi è coinciso con l’apertura del Canale WhatsApp ufficiale di Milano Cortina 2026. Tutti gli appassionati di Olimpiadi e Paralimpiadi potranno rimanere aggiornati sulle ultime novità relative ai Giochi 2026, e sulle avventure dei suoi Digital Ambassador, seguendo il canale di messaggistica digitale della Fondazione.