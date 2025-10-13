19.7 C
Sport

Milano-Cortina 2026: Aggiornamenti sui lavori olimpici in corso

Milano-Cortina 2026: Aggiornamenti sui lavori olimpici in corso

Mancano 116 giorni all'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con la cerimonia inaugurale prevista per il 6 febbraio allo stadio San Siro. A Milano, l'attenzione è concentrata sui progressi delle tre principali opere olimpiche: i padiglioni fieristici di Rho, il Villaggio Olimpico di Scalo Romana e l'Arena Santa Giulia. I lavori stanno procedendo intensamente.

Per quanto riguarda FieraMilano Rho, durante un recente sopralluogo del ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ha annunciato che l'80% delle attività è stato completato nei padiglioni 13-15 e 22-24. Qui si svolgeranno le competizioni di speed skating e hockey su ghiaccio sia femminile che maschile. Dopo le Olimpiadi, quest'area verrà trasformata in uno spazio per eventi con una capienza fino a 30.000 persone, diventando il secondo complesso più grande d'Europa.

Il Villaggio Olimpico di Scalo Romana è stato già consegnato alla Fondazione Milano Cortina. Composto da sei edifici nuovi e due ristrutturati, accoglierà 1.700 atleti durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Dopo il 2026, il complesso sarà convertito nel più grande studentato d'Italia in edilizia convenzionata. Il progetto, sviluppato da Coima, ha richiesto circa 140 milioni di euro e si è concluso in 30 mesi.

Infine, l'Arena Santa Giulia, destinata a ospitare le partite di hockey maschile e capace di 16.000 posti, è quasi completata. I lavori si concluderanno entro metà dicembre, pronti per i collaudi del CIO. Tuttavia, l'aumento dei costi dei materiali e dell'energia ha portato a un incremento del budget, passato da 180 a circa 240 milioni di euro.

