Milano Cortina 2026: 8 milioni di euro per le Olimpiadi

La Provincia autonoma di Bolzano ha stanziato oltre 8 milioni di euro per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Questo investimento è stato formalizzato durante la seduta del 26 agosto, in accordo con il Comitato Organizzatore e secondo le direttive del decreto legge governativo.

Una parte significativa del budget, circa 2,36 milioni di euro, sarà dedicata alla mobilità. Questi fondi serviranno per il trasporto pubblico, i servizi navetta, i parcheggi intermodali, la regolamentazione del traffico e lo sgombero della neve sulle strade. Il Comune di Rasun-Anterselva riceverà risorse per migliorare la sicurezza e le infrastrutture locali, inclusi interventi per lo sgombero neve, gestione dei rifiuti e installazione della segnaletica olimpica.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, che si occuperà dell’assistenza medica per i Giochi, avrà a disposizione circa 3 milioni di euro. Anche l’Agenzia per la Protezione civile sarà coinvolta nel fornire i suoi servizi. Inoltre, sono stati previsti 2,5 milioni di euro per numerose iniziative culturali, come mostre e progetti scolastici. Per le comunicazioni e l’assistenza ai media, saranno stanziati 220.000 euro.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha evidenziato come questa decisione rappresenti un passo concreto nella collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, sottolineando l’importanza del contributo dell’Alto Adige per il successo dei Giochi.