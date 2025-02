Milano, comunità ebraica contro il sindaco Sala: cos’è successo

“La sua ambiguità non ha fine.” Così Davide Blei, delegato alla comunicazione della Comunità Ebraica di Milano, commenta le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala riguardo alla mancata illuminazione di Palazzo Marino di arancione. Tale richiesta era stata avanzata dalla Brigata Ebraica e dall’associazione ebraica di Milano per onorare la memoria di Ariel e Kfir Bibas, i due bambini israeliani rapiti da Hamas e restituiti cadaveri a Israele. Blei sottolinea che, da tempo, aveva consigliato di interrompere i rapporti con Sala, poiché dovrebbe essere “il sindaco di tutti, non solo di una parte”.

Il sindaco Sala aveva spiegato che ci sarebbero stati molti motivi per continuare a illuminare il Comune, ma il problema risiede nel dover mantenere posizioni politiche. Tuttavia, non sembra intenzionato a procedere in questo senso. Le parole di Sala hanno scatenato una reazione da parte della Comunità Ebraica, con Blei che afferma che “l’accaduto ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale” e che la loro richiesta è in linea con quelle sollevate in tutto il mondo. Questo conflitto sembra allargarsi sempre di più, evidenziando una frattura profonda tra la comunità ebraica e l’amministrazione comunale.