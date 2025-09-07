Milano commemora la Resistenza e la memoria della Shoah

L’8 settembre è un giorno di commemorazione e riflessione a Milano, quest’anno segnato da un clima teso a causa del conflitto in Medio Oriente. Le celebrazioni si svolgono presso il Memoriale della Shoah, un luogo che invita a confrontarsi con il passato e ricorda i giorni bui quando dal Binario 21 partivano i treni diretti ai campi di concentramento. Questo binario è diventato simbolo della deportazione, con il Memoriale che offre un’importante opportunità di studio e testimonianza. Qui, i nomi delle vittime continuano a risuonare fortemente.

Per celebrare il giorno della Resistenza armata contro il nazifascismo, viene proposta nuovamente l’iniziativa “I luoghi della memoria”, realizzata da Stefania Consenti e portata in scena da CastagnaRavelli, con regia di Paolo Castagna. L’evento, sostenuto da istituzioni locali, coinvolge attori del Piccolo Teatro e musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi, tutto ambientato nel Memoriale stesso, per rafforzare il messaggio di ricordo.

Ferruccio De Bortoli, Presidente Onorario della Fondazione, sottolinea l’importanza della memoria come antidoto contro l’antisemitismo e il razzismo. L’appuntamento è in piazza Edmond J. Safra, dove una grande scritta sulla parete d’ingresso riporta la parola “Indifferenza”. Lo spettacolo propone un percorso immersivo, con testimonianze e musica, culminando in un vagone conservato sul Binario 21. Le repliche si svolgeranno a intervalli regolari e la partecipazione è gratuita, previa prenotazione. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito memorialeshoah.it.