Milano chiude in rialzo nonostante le borse deboli

Chiusura debole per le borse europee oggi, con Milano che si distingue e chiude sopra la parità a +0,49%. Londra risulta sostanzialmente invariata, mentre Parigi, Francoforte e Madrid si trovano in territorio negativo. Milano beneficia in particolare del settore bancario, tra cui Unicredit. Secondo alcune fonti di stampa, Banco Bpm avrebbe presentato un esposto all’antitrust contro l’offerta di Unicredit. Anche Banco Bpm chiude poco sopra la parità.

Fuori dal paniere principale, si segnalano i buoni risultati di Banca Ifis e Illimity, con quest’ultima che cresce del 10,6% dopo aver presentato un’offerta pubblica di scambio per il 100% della banca fondata da Corrado Passera, con un controvalore intorno ai 300 milioni di euro.

La tensione riguardo ai dazi provoca debolezza a Wall Street, mentre il rendimento del Treasury decennale statunitense sale al 4,7%, toccando il livello più alto degli ultimi otto mesi.