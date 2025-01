Milano chiude in crescita: gennaio segna un +6,5%

Un venerdì grigio per i mercati europei, con l’indice Ftse Mib di Milano che chiude a +0,12%. Contrariamente, il Nasdaq a New York mostra una performance positiva, segnando un +1,24%. La settimana si è rivelata dinamica per i mercati, iniziando con l’impatto dell’intelligenza artificiale cinese DeepSeek. Nel complesso, Piazza Affari chiude la settimana con un saldo positivo di +0,6% e un ottimo mese di gennaio a +6,6%, quasi pari all’indice Eurostoxx dei 50 maggiori titoli europei.

Il Nasdaq, sostenuto da Apple che ha registrato un +0,93% dopo risultati trimestrali superiori alle attese, torna sulla parità. Nonostante un calo nelle vendite di iPhone e in Cina, Apple ha riportato il miglior trimestre di sempre grazie ai servizi. Anche Tesla e Meta, la società madre di Facebook e Instagram, guadagnano valore. Nvidia, invece, scende del 13% nella settimana, nonostante un segno positivo.

A Milano, StMicroelectronics recupera parzialmente, chiudendo a +2,88% dopo una discesa del -10% del giorno precedente. Secondo Bloomberg, il gruppo potrebbe ridurre fino al 6% della forza lavoro globale attraverso prepensionamenti e incentivi.

Le materie prime mostrano segni di crescita: il gas supera i 53 euro al megawattora con un aumento del 3%, il massimo dall’ottobre 2023, mentre l’oro tocca un nuovo record superando i 2.800 dollari all’oncia, con un rialzo del 38% nell’ultimo anno, alimentato dai timori legati ai dazi annunciati da Trump, che entreranno in vigore domani verso Messico e Canada.